Политика Данилов обвинил Францию и Германию в причастности к оккупации части Украины

2021-07-06 20:00

Глава СНБО обвинил Париж и Берлин в коррупции. По его мнению, Россия напала на Украину и Грузию после отказа предоставить план действий относительно членства в НАТО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Францию и Германию в причастности к оккупации части территории Украины.

Об этом, со ссылкой на интервью главы СНБО, сообщает информационное издание "Forbes Украина".

"Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевают коррупцию. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-либо за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть.

Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам план действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю.

В последнее время Германия поменяла свой тон. Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России", - заявил глава СНБО.