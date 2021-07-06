Политика Данилов подозревает, что Польша может начать проявлять к Украине враждебность

2021-07-06 21:20

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина еще в 1991 году должна была перейти на двуязычие - на украинский и английский языки.

Об этом Данилов сообщил в интервью Forbes.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы повысить внешнюю безопасность Украины, Данилов заявил, что необходимо поставить точки в вопросах, которые нужно было решить еще в 1991 года.

"Мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, по которым должны были поставить точку... Если бы еще тогда перешли на двуязычие — на украинский и английский языки, не было бы этих проблем", - сказал секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов заявил, что считает Великобританию, США и страны Балтии стратегическими партнерами Украины.

"Еще есть Польша и другие, но до определенного момента: если мы проявим слабость, то часть из них могут перестать относиться к нам дружелюбно", - заявил Данилов.