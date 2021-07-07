Политика СНБО ввел санкции против сотни украинцев из "черного" списка Минфина США

2021-07-07 13:02

Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в санкционный список 100 граждан Украины, против которых введены ограничительные меры Министерством финансов США.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ТВ, под американские санкции попали 134 гражданина Украины, 130 из них внесены в "черный" список Минфина.

"На сегодня установлено, что из 130 человек, которые под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а трое умерли. В отношении 100 из этих людей СНБО ввел санкции, они уже введены", - отметил он.

Что касается остальных 27 украинцев, то решение по ним еще не принято, поскольку Киев обрабатывает дополнительную информацию о них от партнеров, добавил Данилов.

Напомним, в январе этого года Минфин США объявил о введении санкций против семи граждан и четырех организаций Украины из-за "вмешательства в выборы".