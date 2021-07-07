Политика В Вильнюсе проходит встреча Зеленского с президентом Литвы

2021-07-07 10:41

В Вильнюсе проходит встреча президентов Украины и Литвы – Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера утром в среду, 7 июля

"Встреча проходит в узком формате в президентском дворце в Вильнюсе", – говорится в сообщении.

После завершения переговоров главы двух государств примут участие во вступительной сессии конференции по вопросам реформ на тему Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье.

Также запланировано общение Зеленского и Науседы с представителями СМИ.