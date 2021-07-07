Политика Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом

2021-07-07 21:40

 

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи с президентом США Джо Байденом конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Вильнюсе на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Чего мы (Украина, - ред.) ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: обороны, безопасности, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать. Сегодня мы чувствуем двухпартийной поддержку и мы благодарны Соединенным Штатам", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что у украинской стороны еще нет подтвержденных дат визита президента Владимира Зеленского в США, но к нему активно готовятся.

Как известно, президент США Джо Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский не исключает нового формата по Донбассу

2021-07-07 20:00

Украинец рассказал как работодатели в Польше унижают заробитчан

2021-07-07 17:00

О чем сегодня говорили в Вильнюсе президенты Украины и Литвы

2021-07-07 14:00

В Вильнюсе проходит встреча Зеленского с президентом Литвы

2021-07-07 10:41

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом

2021-07-07 21:40

Зеленский не исключает нового формата по Донбассу

2021-07-07 20:00

О чем сегодня говорили в Вильнюсе президенты Украины и Литвы

2021-07-07 14:00

СНБО ввел санкции против сотни украинцев из "черного" списка Минфина США

2021-07-07 13:02
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом 2021-07-07 21:40
Зеленский не исключает нового формата по Донбассу 2021-07-07 20:00
О чем сегодня говорили в Вильнюсе президенты Украины и Литвы 2021-07-07 14:00
СНБО ввел санкции против сотни украинцев из "черного" списка Минфина США 2021-07-07 13:02