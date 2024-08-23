Мир Финляндия вводит беспрецедентно жесткие меры контроля вблизи границы со страной-террористом

2024-08-23 16:31

Пограничная служба Финляндии будет иметь новые возможности для контроля за передвижением лиц вблизи границы с московией благодаря предоставлению разрешений на радиотехническое наблюдение. Теперь пограничники смогут отслеживать движение мобильных телефонов и других радиопередающих устройств, как на финской, так и на российской стороне границы. Об этом сообщает финское медиа Yle.

Необходимость усиления пограничного контроля возникла из-за провокаций РФ с мигрантами из арабских и африканских стран, которые в конце 2023 года и в начале этого буквально "штурмовали" финские КПП.

Мониторинг также может охватывать российскую сторону границы, что позволит своевременно проявлять подозрительную активность. Это особенно важно в контексте использования Россией беженцев для создания кризисов на границе с Финляндией.

Руководитель отдела мобильных сетей Telia Finland Тимо Хиеталахти добавил, что сигнал мобильного телефона можно обнаружить на расстоянии до 30-40 километров при отсутствии помех, что значительно расширяет возможности контроля.