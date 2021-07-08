Политика Россию обязали предоставить к следующему заседанию ТКГ списки удерживаемых лиц

2021-07-08 15:04

Украинская делегация и модератор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер призвали РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц.

Украина направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях на Донбассе.

"В ходе видеоконференции особое беспокойство было высказано по поводу многочисленных ограничений, в частности на оккупированных территориях, свободы передвижения представителей СММ ОБСЕ и вывода из строя или уничтожения оборудования технических средств мониторинга миссии. За прошедшую неделю свобода передвижения миссии ОБСЕ была ограничена 15 раз, все случаи произошли на оккупированных территориях", – отметили в ТКГ.

Украинская делегация обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах.

"Российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы подгруппы ТКГ по безопасности, а также открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения", – сообщили в контактной группе.

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