Политика Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 52 граждан Беларуси. Среди них есть сын Лукашенко

2021-07-08 22:00

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении 52 граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов президента республики и насильственному подавлению мирных протестов. В санкционный список, в частности, включен старший сын президента республики Виктор Лукашенко.

Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля.

В частности, в список попали:

старший сын Президента Беларуси Александра Лукашенко - советник Президента по вопросам национальной безопасности, член Совета безопасности Беларуси Виктор Лукашенко;

глава Администрации Президента Игорь Сергеенко;

глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина;

председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель;

председатель Следственного комитета Иван Носкевич;

пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт;

министр внутренних дел Иван Кубраков (до октября 2020 года - начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома);

первый замминистра внутренних дел - начальник уголовной милиции Беларуси Геннадий Казакевич;

командир подразделения "Альфа" (спенцназ Беларуси) Сергей Зубков;

начальник Минского следственного изолятора "Окрестина" Иван Соколовский;

председатель Конституционного суда Петр Миклашевич;

посол Беларуси в Армении (бывший генеральный прокурор) Александр Конюк.

Помимо этого в числе санкций предусмотрен запрет въезда и транзита через Украину, а также блокирование активов.

Санкционный список правительство предложило в течение месяца (до 8 августа) внести на рассмотрение СНБО. Срок их действия будет ограничен 3 годами.

В проекте постановления указано, что украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе, граждан Украины.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на республику. По его словам, Запад якобы хочет лишить возглавляемое им государство суверенитета.