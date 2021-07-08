Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 52 граждан Беларуси. Среди них есть сын Лукашенко

Кабинет министров Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении 52 граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов президента республики и насильственному подавлению мирных протестов. В санкционный список, в частности, включен старший сын президента республики Виктор Лукашенко.
Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля.
В частности, в список попали:
Помимо этого в числе санкций предусмотрен запрет въезда и транзита через Украину, а также блокирование активов.
Санкционный список правительство предложило в течение месяца (до 8 августа) внести на рассмотрение СНБО. Срок их действия будет ограничен 3 годами.
В проекте постановления указано, что украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе, граждан Украины.
В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на республику. По его словам, Запад якобы хочет лишить возглавляемое им государство суверенитета.