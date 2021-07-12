Политика Рада будет голосовать за легализацию марихуаны: что нужно знать

2021-07-12 21:20

Рада рассмотрит законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса

Во вторник, 13 июля, Верховная Рада рассмотрит законопроект №5596 о легализации в Украине медицинского каннабиса. На рассмотрение вынесут 5 вопросов:

об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности № 3822; о криминализации контрабанды № 5420; о регулировании обращения медицинского каннабиса № 5596; об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов № 5270; о совершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины № 5431.

Что предусматривает законопроект:

создание уполномоченного органа по контролю за лекарственной марихуаной;

запуск продажи каннабиса для лечения;

разрешение на культивирование конопли в медицинских целях, в том числе и каннабиса с высоким содержанием ТГК (тетрагидрокааннабинола);

разрешение ограниченного оборота каннабиса (конопли);

импорт конопли для лечения и произведенных из них лекарственных средств будет проходить в пределах квот с 01.01.2025;

покупка каннабиса для лечения будет возможна по рецепту врача.

Как становится ясно из пояснительной записки, легализация марихуаны особенно актуальна для онкобольных, детей с фармрезистентными формами эпилепсии, больных, которые нуждаются в паллиативной помощи, а также для ветеранов с ПСР (посттравматическим стрессовым растройством). По словам главы медкомитета ВР Михаила Радуцкого, в этих категориях находится около 2-3 миллионов украинцев.

В записке авторы также уточняют, что в Украине предлагают разрешить только каннабис с допустимым содержанием тетрагидроканнабиноида (ТКГ). Более того, депутаты полагают, что на выращивании марихуаны можно будет зарабатывать.

"Климатические условия Украины и почва создают идеальные условия для выращивания конопли. Разумное использование такого потенциала может принести миллиарды долларов инвестиций в экономику, а также регулярные поступления в бюджет в виде налогов и сборов", - говорится в пояснительной записке.

Что это значит

1. Любая частная компания, которая получила лицензию от Нацполиции, сможет выращивать каннабис.

Правда, уже сейчас становится понятно, что придерживаться установленных ограничений мало кто будет. Просто потому, что механизм контроля в законопроекте не прописан. Да и в целом расплывчатые формулировки законопроекта дают широкое пространства для маневра. Это в конечном итоге и может вылиться в бесконтрольное распространение легких наркотиков среди детей и подростков. Особенно, если учесть, что государство не может справиться с проблемой продажи лицам до 18 лет сигарет (в т.ч. электронных) и алкоголя.

2. Покупать каннабис будет разрешено лишь пациентам с сильными болями, которые нельзя ослабить традиционными лекарствами;

Почему онкобольные не могут воспользоваться препаратами на основе марихуаны (например, таблетками) - вопрос, на который авторы законопроекта не дают ответ.

Частично легализовали

В апреле Кабинет министров Украины легализовал медицинскую марихуану в качестве обезболивающего препарата. Список наркотических препаратов и психотропных веществ, которые можно использовать в медицине, пополнили две позиции: