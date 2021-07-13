Политика Меркель сделала заявление о транзите газа через Украину

2021-07-13 20:20

 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа по магистральному трубопроводу "Северный поток – 2" после завершения его строительства и запуска в эксплуатацию.

Об этом она сказала в ходе совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга.

"Мы хотим, чтобы остался транзит газа через Украину. И в будущем для нас Украина останется транзитной по газу страной даже в том случае, если будет завершено строительство "Северного потока – 2". С украинской стороны здесь есть большие опасения. Мы всерьез их воспринимаем. Мы обсудим эту тему. Она будет иметь значение и роль во время моего визита в США, поскольку США тоже считают этот вопрос сущностным", - заявила Ангела Меркель.

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Меркель сделала заявление о транзите газа через Украину 2021-07-13 20:20