Политика Меркель сделала заявление о транзите газа через Украину

2021-07-13 20:20

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа по магистральному трубопроводу "Северный поток – 2" после завершения его строительства и запуска в эксплуатацию.

Об этом она сказала в ходе совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга.

"Мы хотим, чтобы остался транзит газа через Украину. И в будущем для нас Украина останется транзитной по газу страной даже в том случае, если будет завершено строительство "Северного потока – 2". С украинской стороны здесь есть большие опасения. Мы всерьез их воспринимаем. Мы обсудим эту тему. Она будет иметь значение и роль во время моего визита в США, поскольку США тоже считают этот вопрос сущностным", - заявила Ангела Меркель.