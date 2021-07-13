Политика Зеленский сравнил отношения России и Украины с "Каином и Авелем"

2021-07-13 20:40

Владимир Зеленский считает, что Россия "не по-братски" поступает в отношении Украины.

Об этом президент Украины заявил в ходе общения со СМИ на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Относительно "братского народа" я уже отвечал. Нас забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, сколько потеряно было жизней украинцев. И вспоминают нас в других случаях. Считают, что мы "братский народ". Считаю, что, как говорят на русском, это не по-братски так поступать. Больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории", - отметил президент.

Глава государства заявил, что завидует тому, сколько президент России Владимир Путин может себе позволить потратить времени для написания статьи об Украине. Предлагает ему обсудить "некоторые вещи" из статьи во время прямой встречи.

"Что касается этого времени, я думаю, что мы постоянно говорим о нашей встрече и на встречу президентов Украины и РФ времени что-то не хватает. Я просто не знал, на что он тратит это время и сейчас я вижу результат", - заявил Зеленский.

Он считает, что некоторые вещи, о которых Путин написал, они могли бы проговорить.

"Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - заявил Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины отметил, что не имел возможности прочитать всю статью Путина из-за насыщенного рабочего дня.