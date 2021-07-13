Рада рассмотрит отставку Авакова: кто может занять его место

В СМИ появилась информация, что Арсен Аваков действительно подал в отставку.
Об этом сообщил телеканал "ДОМ".
В то же время стоит отметить, что еще 4 часа назад Аваков, как ни в чем не бывало, опубликовал в своем Instagram фотографию из Ровно. На ней он позирует с детьми, одетыми в форму полицейского и спасателя.
Также вчера Арсен Борисович провел встречу с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом.
Сообщается, что парламент рассмотрит отставку Авакова в этот четверг, 14 июля.
Тем временем уже стало известно, кто может занять должность министра внутренних дел после Арсена Борисовича. Сообщается, что на Банковой якобы рассматривают в качестве кандидата Алексея Данилова.
Однако ни пресс-служба СНБО, ни сам Данилов еще не комментировали эти слухи должным образом.
Также сообщается, что кроме Данилова на эту должность якобы рассматривают Александра Ефименко, директора Центра инфраструктуры и технологий МВД.
Сам Ефименко оказался в списке люстрированных чиновников, так как во времена Януковича занимал пост замначальника УМВД в Херсонской области. В 2017 году через суд он добился восстановления права занимать государственные должности.