Политика Рада рассмотрит отставку Авакова: кто может занять его место

2021-07-13 21:40

В СМИ появилась информация, что Арсен Аваков действительно подал в отставку.

Об этом сообщил телеканал "ДОМ".

В то же время стоит отметить, что еще 4 часа назад Аваков, как ни в чем не бывало, опубликовал в своем Instagram фотографию из Ровно. На ней он позирует с детьми, одетыми в форму полицейского и спасателя.

Также вчера Арсен Борисович провел встречу с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом.

Сообщается, что парламент рассмотрит отставку Авакова в этот четверг, 14 июля.

При этом стоит отметить, что на днях советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк опровергал информацию о возможной отставке Авакова и проведении досрочных парламентских выборов. Он утверждал, что все это фейки.

Тем временем уже стало известно, кто может занять должность министра внутренних дел после Арсена Борисовича. Сообщается, что на Банковой якобы рассматривают в качестве кандидата Алексея Данилова.

Однако ни пресс-служба СНБО, ни сам Данилов еще не комментировали эти слухи должным образом.

Также сообщается, что кроме Данилова на эту должность якобы рассматривают Александра Ефименко, директора Центра инфраструктуры и технологий МВД.

Сам Ефименко оказался в списке люстрированных чиновников, так как во времена Януковича занимал пост замначальника УМВД в Херсонской области. В 2017 году через суд он добился восстановления права занимать государственные должности.