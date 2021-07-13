Политика Легализация медицинского каннабиса: что решила Верховная Рада

2021-07-13 22:00

 

Верховная Рада Украины отклонила законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса, который зарегистрировали в парламенте 2 травня.

Трансляция заседания ведется на сайте парламента.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" поддержали 184 депутата при необходимых 226 голосах.

Закон отправили на доработку.

Во время заседания под Верховной Радой прошла акция "Остановите нашу боль: сейчас у нас есть только "Потерпин" в поддержку законопроекта. Несколько десятков людей держали плакаты с надписями "Медканабис - лекарство", "Голосуйте 5596", "Мне надо медканабис, а не "потерпин", "Сколько еще терпеть".

 Напомним, в законопроекте предлагалось разрешить использование медпрепаратов на основе каннабиса для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.
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Политика

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