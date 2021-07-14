Политика Путин ответил на комментарий Владимира Зеленского к своей статье

2021-07-14 12:40

Путин в ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского обсудить статью об отношениях россиян и украинцев посоветовал ее сначала прочесть. 

Ранее Зеленский заявил, что не читал всю статью Путина, но хотел бы обсудить с ним поднятые в ней вопросы.

"Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем поговорить. Когда я говорю "они", я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины. Эти споры давние", – приводит слова Путина сайт кремля.

Он добавил, что "спорить с этой статьей довольно сложно", назвав свой текст "честным": "она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда. Но в основе – именно исторические документы, которые в архивах лежат".

subscriber subscriber

Еще по теме

Путин готов к встрече с Зеленским, но на своих условиях

2021-07-13 18:40

Зеленский дерзко и иронично прокомментировал статью Путина об отношениях Украины и РФ

2021-07-13 13:05

В Кабмине жестко ответили на статью Путина об отношениях Украины и России

2021-07-13 11:39

В Вильнюсе проходит встреча Зеленского с президентом Литвы

2021-07-07 10:41

Еще новости в разделе "Политика"

Путин ответил на комментарий Владимира Зеленского к своей статье

2021-07-14 12:40

Бацька устроил зачистку! В Беларуси снова обыски у правозащитников и журналистов

2021-07-14 12:23

фото В Киеве пенсионеры прорвали оцепление и пытаются пробиться в Верховную Раду - полиция применила газ

2021-07-14 11:39

Стало известно, о чем Зеленский говорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином

2021-07-14 11:01
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Путин ответил на комментарий Владимира Зеленского к своей статье 2021-07-14 12:40
Бацька устроил зачистку! В Беларуси снова обыски у правозащитников и журналистов 2021-07-14 12:23
фото В Киеве пенсионеры прорвали оцепление и пытаются пробиться в Верховную Раду - полиция применила газ 2021-07-14 11:39
Стало известно, о чем Зеленский говорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином 2021-07-14 11:01