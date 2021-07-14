Политика Путин ответил на комментарий Владимира Зеленского к своей статье

2021-07-14 12:40

Путин в ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского обсудить статью об отношениях россиян и украинцев посоветовал ее сначала прочесть.

Ранее Зеленский заявил, что не читал всю статью Путина, но хотел бы обсудить с ним поднятые в ней вопросы.

"Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем поговорить. Когда я говорю "они", я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины. Эти споры давние", – приводит слова Путина сайт кремля.

Он добавил, что "спорить с этой статьей довольно сложно", назвав свой текст "честным": "она реально основана на исторических документах. Их можно по-разному интерпретировать, это правда. Но в основе – именно исторические документы, которые в архивах лежат".