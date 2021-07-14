Политика КСУ вынес вердикт по закону об украинском языке

2021-07-14 22:00

Конституционный Суд Украины признал конституционным Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает пресс-центр КСУ.

"Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Палаты Суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины. Решение суда будет обнародовано на официальном веб-сайте 15 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, закон вступил в силу 16 июля 2019 года. Он предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Так, украинцы получили законодательное закрепление права на обслуживание на государственном языке, которое будет распространяться на все отрасли сферы обслуживания. Исключением может стать просьба клиента о его персональном обслуживании на другом языке, приемлемом для обеих сторон.