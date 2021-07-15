Политика У Байдена "загадочно" высказались о встрече с Зеленским

2021-07-15 21:20

В США не спешат называть дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его встречи с американским коллегой Джозефом Байденом.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Белого дома, опубликованном в четверг, 15 июля.

"Когда президент разговаривал с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет проходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - отметили у Байдена.

Ранее мы писали, что источники в Вашингтоне назвали возможную дату встречи двух государств – 26 июля. В то же время, в США якобы хотели провести эту встречу после 2 августа – к тому времени в Конгрессе начнутся каникулы, а Байдена сейчас больше волнует вывод войск из Афганистана.