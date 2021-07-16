Политика Сегодня последнее заседание Верховной Рады - на повестке назначение главы МВД и новые правила ареста

2021-07-16 09:23

Народные депутаты Украины сегодня проводят последнее заседание перед началом каникул. На нем они рассмотрят назначение Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.

Как указано в повестке дня, сегодня Верховная Рада рассмотрит такие законопроекты: