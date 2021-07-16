Сегодня последнее заседание Верховной Рады - на повестке назначение главы МВД и новые правила ареста
2021-07-16 09:23
Народные депутаты Украины сегодня проводят последнее заседание перед началом каникул. На нем они рассмотрят назначение Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.
Как указано в повестке дня, сегодня Верховная Рада рассмотрит такие законопроекты:
- об устранении разногласий и осовременивании реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве (3360-1),
- об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (5129),
- о расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу (4361),
- о правилах отбывания административного ареста (3047а),
- о применении к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления (4323).