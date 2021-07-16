Политика Бацька сильно боится! Лукашенко разрешил применять против протестующих армию и даже спасателей

2021-07-16 14:46

Александр Лукашенко подписал закон, который разрешает применять военных против митингующих, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Согласно закону Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя, ввести чрезвычайное положение в стране можно при наличии массовых беспорядков.

При этом указано, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насилием и угрожающие жизни граждан.

В случае беспорядков в Беларуси могут приостановить выпуск и продажу продукции СМИ, установить особый порядок аккредитации журналистов, ограничить доступ к интернет-ресурсам и сетевых изданий.

Кроме того, при режиме чрезвычайного положения могут привлекаться военизированные организации МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований.

В то же время Вооруженные Силы могут применяться для борьбы с терроризмом, охраны общественной безопасности, пресечения массовых беспорядков, обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

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