Политика Возглавляемый Монастырским комитет Рады поддержал кандидатуру Монастырского в главы МВД

2021-07-16 11:20

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который собственно, возглавляет Денис Монастрырский, принял решение по поводу назначения Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.

Комитет поддержал назначение. За назначение проголосовали 18 депутатов, один воздержался.

Напомним, кандидатура Монастрыского предложена президентом Владимиром Зеленским, что вызвало бурные дискуссии в украинском политикуме. Президенту напомнили, что по закону он имеет право ставить своих людей лишь на должности глав Минобороны и МИД.

Отметим, Рада сегодня заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля и рассмотрит назначение Монастырского. Вопрос о назначении нового главы МВД стоит в повестке дня после 11:30.