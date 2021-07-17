Спорт В олимпийской деревне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

2021-07-17 11:30


Олимпийские Игры начнутся 23 июля.

В олимпийской деревне Токио-2020 впервые выявлено заражение коронавирусом.

По информации ТАСС, исполнительный директор оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто сообщил, что положительный тест получил один из членов сборной. Национальность и личные данные заразившегося не разглашаются.

Стоит отметить, что случаи заражения были выявлены в делегациях разных команд, но их обнаружение не касалось олимпийской деревни.

Олимпийские Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде исчез тяжелоатлет из Уганды.

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