В олимпийской деревне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Олимпийские Игры начнутся 23 июля.
В олимпийской деревне Токио-2020 впервые выявлено заражение коронавирусом.
По информации ТАСС, исполнительный директор оргкомитета Олимпиады Тосиро Муто сообщил, что положительный тест получил один из членов сборной. Национальность и личные данные заразившегося не разглашаются.
Стоит отметить, что случаи заражения были выявлены в делегациях разных команд, но их обнаружение не касалось олимпийской деревни.
Олимпийские Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаде исчез тяжелоатлет из Уганды.