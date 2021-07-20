Политика Белый дом заподозрил Китай в содействии хакерским атакам на сети США

2021-07-20 13:24

Белый дом подозревает Китай в содействии хакерским кибератакам на компьютерные сети США из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft.

Байден убежден в том, что правительство страны защищает тех, кто занимается соответствующей деятельностью, сообщается в Twitter-аккаунте Белого дома.

"Мое понимание заключается в том, что китайское правительство, подобно российскому правительству, не занимается этим, но защищает тех, кто этим занимается. И, возможно, даже способствует им в этой их деятельности. В этом может заключаться разница ", - отметил президент США.

Власти США ранее обвинили хакеров связанных с Министерством безопасности КНР в кибератаках из-за уязвимости Microsoft Exchange Server. В частности, НАТО и его союзники также выразили мнение, что Китай умышленно нарушает безопасность в киберпространстве.

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