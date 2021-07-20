Политика ​Встреча Зеленского и Байдена: в Госдепартаменте назвали временные рамки

2021-07-20 16:20

 

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена состоится не в июле, а августе 2021.

Об этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в интервью Радио "Свобода".

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть, встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - отметил он.

На вопрос, имеются ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - отметил Джордж Кент.

Ранее ожидалось, что американский президент примет украинского гаранта в конце июля, но сроки истекают, а точной даты от официального представителя украинская общественность так и не услышала.

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