Политика США пригрозили РФ из-за Северного потока-2

2021-07-21 21:20

В Вашингтоне заявили, что США и Германия работают над тем, чтобы Украина осталась транзитной страной даже после окончания контракта с "Газпромом". Кремль предупредили об опасности использования газопровода в качестве энергетического оружия.

Советник Государственного департамента США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон обладает "рычагами давления" на Российскую Федерацию, если Кремль попытается использовать "Северный поток-2" в качестве политического оружия.

Об этом политик рассказал в интервью информационному агентству "РБК-Украина".

"Мы четко дали понять немецким друзьям и всем другим, что если подобное поведение (использование энергоносителей как оружие, - ред.) будет иметь место, то надо будет принимать серьезные и быстрые меры реагирования", - рассказал Шолле.

Чиновник отметил, что газопровод завершён на 98%. Шолле выразил мнение, что хотел бы вовсе не видеть проект завершёным. По его словам, когда главой Белого дома стал Джо Байден, готовность трубопровода составляла 90%.