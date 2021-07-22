Политика В Госдепе США заявили, что сделка по "Северному потоку-2" обсуждалась с Украиной. В Киеве это опровергли

2021-07-22 16:40

В Государственном департаменте США заявили, что перед подписанием соглашения с Германией по российскому газопроводу "Северный поток - 2" Вашингтон взаимодействовал с Украиной. В Министерстве иностранных дел нашей страны опровергли это.

"Мы поделились деталями и идеями (с Украиной - Ред.), включая текст самого заявления, что оно остается дискуссионным и деликатным", - цитирует "Интерфакс" слова представителя Госдепа.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг это.

"Украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии. В то же время, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Также он добавил, что "нет сомнений, что единственным "выгодоприобретателем" кризиса в нашем регионе является Россия".

"Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз Северного потока - 2", - заявил Николенко.

Напомним, Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по "Северному потоку-2". Ранее "Страна" публиковала полный текст этого документа.

В свою очередь Берлин поприветствовал сделку с Вашингтоном, а в Польше признали Россию победителем, а Германию обвинили в предательстве.

Между тем, в Офисе президента считают, что текст соглашения между Германией и США по "Северному потоку-2" можно оценить как рамочный. Кроме того, Киев намерен обсудить с США и ФРГ их договоренность.