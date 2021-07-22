Политика Байден назвал причину, почему США не остановили Северный поток-2

2021-07-22 20:00

 

Президент США Джо Байден заявил о том, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» невозможно было остановить, поскольку он был готов на 99%.

Об этом сообщает Хвиля.

По данным CNN, Джо Байден отметил, что идея "сказать или сделать что-то" для остановки не является возможной. Байден напомнил, что плодотворно поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент рассказал, что политик вместе с правительством работают над обязательствами, которые необходимы на случай, если понадобиться "ответить" России. Это возможно, если РФ приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам.

Глава США добавил, что осознал, что является главой Белого дома во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

"Он знает, что когда я говорю, то могу это сделать. Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира", – сказал политик.

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