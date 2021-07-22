Политика В Конгрессе просят Байдена изменить дату визита Зеленского в США

2021-07-22 21:00

 

В Конгрессе США обратились в Белый дом с просьбой изменить дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Причиной стало то, что Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.

Об этом сообщила украинской службе «Голоса Америки» конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе США.

«Мне не нравится такое время вообще. Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили - для того, чтобы члены Конгресса были здесь в Вашингтоне в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Я знаю, что он очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», - сказала она.

Также дату визита раскритиковал сенатор Тед Круз.

«Президент не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по «Северному потоку-2». Видимо, просто совпадение», - написал он в Twitter.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки 30 августа 2021 года.

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