Политика На официальном сайте Олимпиады срочно переделали карту Украины и Крыма

2021-07-23 14:46

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио исправили карту мира, на которой Крым был отделен от Украины границей. Теперь рубежа нет.

Как сообщает УП, в четверг пользователи заметили, что на сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» в нижнем правом углу есть всплывающее окно под названием Olympics Cheer Zone, в котором нарисована карта мира с Крымом, отделенным от Украины границей.

Так было изначально

А так стало после исправления

Министерство иностранных дел поручило посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

Под вечер окошко Olympics Cheer Zone вообще исчезло с сайта, а в пятницу появилось снова, но уже с правильной картой Украины. При этом в соцсетях игр нет ни извинений, ни вообще какой-либо информации об инциденте.

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