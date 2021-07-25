Политика В Госдепе заявили, что США оставляют за собой право на введение санкций в отношении "Северного потока-2"

2021-07-25 14:30

Госдепартамент США предупредил, что Соединенные Штаты полны решимости продолжать вводить санкции против России в связи с газопроводом "Северный поток - 2", несмотря на достигнутое с Германией соглашение, которое позволяет завершить проект, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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“Подчеркну: мы не отказываемся ни от каких инструментов, доступных нам, — сказал журналистам представитель ведомства Нед Прайс. — Более того, мы добавляем еще несколько инструментов в наш арсенал”.

По словам Прайса, соглашение с Германией не ограничивает США в плане возможности введения санкций против России.

“Нет никакой эксплицитной или имплицитной договоренности о том, что мы будем ... следовать какому-то определенному курсу с санкциями с этого момента”, — пояснил он.

Детали

Прайс подтвердил, что США по-прежнему выступают против проекта газопровода, который будет поставлять газ в Западную Европу по дну Балтийского моря. Вашингтон считает, что этот трубопровод усилит энергетическую зависимость Европы от России и нанесет вред Украине, лишив ее платы за транзит по другому газопровода, проложенному по ее территории.

“Мы против этого, потому что считаем, что это плохая сделка, — сказал он. — Мы считаем, что это плохая сделка для Германии и для наших партнеров, потому что мы рассматриваем ее как потенциальный инструмент, который Российская Федерация может использовать против наших партнеров”.

Таким образом, возможность введения санкций сохраняется, как того требует законодательство США, подчеркнул Прайс.

“Мы подчеркиваем, что собираемся и дальше соблюдать закон. Закон требует, чтобы мы подготовили доклад о деятельности, которая может повлечь за собой санкции. Мы собираемся это сделать, — отметил Прайс. — Возможность использовать этот инструмент основывается на национальных интересах, и поэтому мы собираемся придерживаться этого принципа, как делалось раньше. Мы совершенно не собираемся отказываться от этого варианта”.

Соглашение США и ФРГ по “Северному потоку-2”

21 июля США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства “Северного потока-2”, где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Документ называется “Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей”.

Как заявил президент США Джо Байден, то на данном этапе реализации проекта “Северный поток-2” нет возможности остановить его завершения.

Официальные лица США считают геополитическим проектом Владимира Путина — сохранить зависимость Европы от российских энергоносителей, одновременно ставя под угрозу безопасность таких стран Центральной и Восточной Европы, как Польша и Украина.

В совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода “Северный поток-2” создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы.