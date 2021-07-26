Политика Украина попала в пятерку стран, которым Конгресс США выдаст сотни миллионов долларов

2021-07-26 10:43

Власти США выделяют на поддержку Украины около 750 млн долларов в год. При этом Киев поддерживают представители обеих ведущих партий – и демократы, и республиканцы. Об этом сказал в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США в Украине, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Я думаю, что у нас (в США) очень надежный фундамент поддержки. Ежегодно наш Конгресс выделяет средства для поддержки Украины в различных отраслях – до 750 млн долларов в год. Видимо, есть четыре, максимум пять, других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно. И это не зависит от того, кто сидит в Белом доме. И демократы, и республиканцы вместе поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной", – сказал он.

Кент подчеркнул, что успех Украины является важным не только для этой страны, но и для всего региона.

"И это наше обещание, и наша совместная работа с украинцами. И президент Джо Байден, когда он был вице-президентом, приезжал сюда шесть раз. Это значит, что никогда в истории США не было президента, который разбирался бы в делах Украины лучше, чем президент Байден", – добавил Кент.

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