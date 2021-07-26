Политика Кравчук с конца июня лежит в реанимации: что известно о его состоянии

2021-07-26 21:00

После операции на сердце первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук находится в реанимации на аппарате ИВЛ уже почти месяц.

Об этом пишет 24 канал.

87-летний Леонид Кравчук перенес операцию на сердце 29 июня и до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил изданию, что политик просил его не давать никаких комментариев по этому поводу.

Также Арестович упомянул, что Кравчук отсутствовал на торжественном заседании Рады, посвященному 25-й годовщине принятия Конституции Украины, из-за операции.