Политика Кравчук с конца июня лежит в реанимации: что известно о его состоянии

2021-07-26 21:00

 

После операции на сердце первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук находится в реанимации на аппарате ИВЛ уже почти месяц.

Об этом пишет 24 канал.

87-летний Леонид Кравчук перенес операцию на сердце 29 июня и до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил изданию, что политик просил его не давать никаких комментариев по этому поводу.

Также Арестович упомянул, что Кравчук отсутствовал на торжественном заседании Рады, посвященному 25-й годовщине принятия Конституции Украины, из-за операции.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Зеленского не собираются менять Леонида Кравчука в ТКГ после операции на сердце

2021-06-30 17:20

Глава ТКГ Кравчук пояснил, что изменит подключение США к переговорам по Донбассу

2021-06-21 13:43

Кравчук: подарка не было, Крым обошелся Украине в более 105 млрд долларов

2021-06-17 21:00

фото Отдых на пять звезд: Экс-президента Украины заметили на элитном курорте Кипра

2021-06-07 14:42

Еще новости в разделе "Политика"

Кравчук с конца июня лежит в реанимации: что известно о его состоянии

2021-07-26 21:00

Впервые рассекречен один из самых закрытых архивов Ватикана - чем владеет Святой Престол

2021-07-26 11:39

Украина попала в пятерку стран, которым Конгресс США выдаст сотни миллионов долларов

2021-07-26 10:43

В Госдепе заявили, что США оставляют за собой право на введение санкций в отношении "Северного потока-2"

2021-07-25 14:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кравчук с конца июня лежит в реанимации: что известно о его состоянии 2021-07-26 21:00
Впервые рассекречен один из самых закрытых архивов Ватикана - чем владеет Святой Престол 2021-07-26 11:39
Украина попала в пятерку стран, которым Конгресс США выдаст сотни миллионов долларов 2021-07-26 10:43
В Госдепе заявили, что США оставляют за собой право на введение санкций в отношении "Северного потока-2" 2021-07-25 14:30