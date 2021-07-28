Политика Байден предупредил о нарастающей угрозе вооруженного конфликта с Россией

2021-07-28 11:39

Президент США предупредил об угрозе войны из-за кибератак, в том числе со стороны России и КНР. Вооруженный конфликт между ведущими державами может быть спровоцирован на текущем этапе действиями в киберпространстве, сообщает Bloomberg.

Ранее заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории РФ совершается больше всего кибератак на США.

— Мы видели, как киберугрозы, в том числе атаки с применением вирусов-вымогателей, все больше способны наносить ущерб в физически существующем мире. Я не могу это гарантировать, и вы осведомлены в такой же степени, как и я, но мне кажется более вероятным, что если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это будет последствием действий в киберпространстве, — сказал Джо Байден.

Выступая перед сотрудниками аппарата Национальной разведки США, Джо Байден предупредил о серьезных последствиях кибератак.