Мир На Кубе за неделю скончались пять генералов из ближайшего окружения Кастро

2021-07-29 14:23

На Кубе за десять дней при загадочных обстоятельствах скончались пятеро бывших высокопоставленных военных из ближайшего окружения Фиделя Кастро, сообщает WPLG.

Власти Кубы не разглашают подробности смерти бывших генералов.

Журналисты не исключают, что причиной смерти бывших высокопоставленных военных могли стать осложнения, вызванные COVID-19.

Заболеваемость на Кубе за последний месяц значительно возросла. За время эпидемии на Кубе COVID-19 переболело 341 тыс человек. 2 тыс 417 человек скончались. Распространению болезни могли способствовать массовые беспорядки и митинги, которые прошли на Кубе впервые за 30 лет.

26 июля скончался бригадный генерал Армандо Чой Родригес, уроженец Китая, Родригес писал книги, занимался историей, является основателем «Движения 26 июля».

В Центральном университете Марта Абреу в Лас-Вильяс сообщили, что Родригесу на момент смерти было 87 лет.

24 июля скончался генерал запаса Рубен Мартинес Пуэнте.

Именно ему приписывают приказ сбить самолет Hermanos al Rescate, группы пилотов, которые искали и помогали кубинским беженцам, которые пытались добраться до США морем.

На момент смерти бывшему военному было 79 лет.

20 июля скончался генерал запаса Марсело Вердеция Пердомо. Он служил в личной охране Фиделя Кастро.

Бывший командир Восточной армии Кубы Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко умер 19 июля. О его смерти сообщило Кубинское правительственное телевидение. Он служил под командованием Эрнесто «Че» Гевары и гордился тем, что присоединился к партизанам Фиделя Кастро в 1957 году.

Командующий Западной армии Кубы Агустин Пенья Поррес умер 17 июля. Пенья Поррес был делегатом 8-го съезда Коммунистической партии, членом ЦК и верным соратником Фиделя.