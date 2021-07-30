Политика Страны южной Америки хотят создать свой аналог Европейского союза

2021-07-30 18:33

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил для стран Латинской Америки создать аналог Европейского союза, передает Синьхуа.

«Модель, навязанная более двух веков назад, исчерпала себя; у нее нет будущего. Сделать нечто подобное Европейскому союзу, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности», — цитирует издание слова Лопеса Обрадора.

Он призвал Организацию американских государств стать по-настоящему автономным органом, «не слугой кого-либо, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликтах в вопросах прав человека и демократии».

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Зеленский на на Донбассе представил нового командующего Объединенных сил - генерал-лейтенанта Павлюка 2021-07-30 14:46
Сегодня заседание СНБО впервые пройдет не на Банковой в Киеве, а в Донецкой области 2021-07-30 10:45
Евросоюз выразил готовность обсудить выделение второго транша помощи Украине 2021-07-29 20:40