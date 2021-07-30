Мир видео Охваченной лесными пожарами Турции стихия нанесла еще один удар, на этот раз из под земли

2021-07-30 17:29

Кроме охвативших южные регионы сильных лесных пожаров Турцию постигло новое испытание – в иле Муш на востоке страны произошло землетрясение.

Землетрясение силой 3,6 балла произошло в городе Варто ила Муш. Также оно ощущалось в соседней провинции Эрзурум, передает Hürriyet. По данным специалистов, землетрясение произошло на глубине 21,86 км.

Напомним, сейчас на Юге Турции продолжаются масштабные лесные пожары. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что к тушению привлечены все возможные силы и средства. Ранее пресс-секретарь главы государства назвал пожары в южной части Турции национальной катастрофой.

В свою очередь МИД Украины сообщил о подготовке плана экстренной эвакуации граждан с турецких курортов. Также Киев направил в Турцию два пожарных самолета с экипажами, которые имеют хорошую подготовку к борьбе с большим огнем.