Политика Зеленский на на Донбассе представил нового командующего Объединенных сил - генерал-лейтенанта Павлюка

2021-07-30 14:46

Сегодня Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка.

"С большой радостью хочу представить вам нового командующего Объединенных сил ВСУ, кавалера Ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, генерала-лейтенанта, боевого офицера, патриота Украины Павлюка Александра Алексеевича", - заявил Зеленский.

"Мне кажется, что его представление в такой день, в день освобождения нашего украинского города (Авдеевки) на Донбассе – это хороший знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и в других временно оккупированных городах и селах на востоке украинской земли", - добавил он.