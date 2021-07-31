Политика Дело Чауса: адвокат экс-судьи заявил, что с ним до сих пор не вышли на связь

2021-07-31 12:01

Адвокат бывшего судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что на сегодняшний день правоохранительные органы до сих пор не вышли с ним на связь, и не пустили его к клиенту. Об этом Кравец сказал в комментарии журналисту УНН.

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“Со мной до сих пор никто не связался….Пока, на сегодняшний момент никто не обращался и не сообщал, что где-то он (Николай Чаус - ред.) нашелся, или куда-то его будут доставлять”, - заявил Кравец.

Детали

По словам адвоката, на данный момент во все необходимые структуры и организации, в том числе и суды, направлены соответствующие сообщения с просьбой уведомить адвоката о местонахождении задержанного. Кравец отмечает,что официально Чауса никто не видел.

Что было ранее

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года рождения.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вышневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвало правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.

Вечером того же дня адвокат Ростислав Кравец сообщил, что официально экс-судьи нет в здании СБУ.