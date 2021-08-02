Коронавирус Невакцинированных граждан ждут ограничения, - Радуцкий

2021-08-02 18:00

 

По словам Радуцкого, в Украине в настоящее время достаточно вакцин для иммунизации

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил о том, что Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан.

"Украина будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", - написал он в Facebook.

По словам Радуцкого, в Украине в настоящее время достаточно вакцин для иммунизации.

"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на минувшей неделе более 2,5 млн. Вакцинация открыта для всех желающих", - написал он.

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