Политика Зеленский подарил Литве колючую проволоку для остановки мигрантов из Беларуси

2021-08-03 21:20

 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Литве в связи с наплывом мигрантов с территории Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства во вторник, сообщает "Европейская правда".

Указ подписан "с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации в Литовской Республике в связи со стремительным увеличением количества нелегальных мигрантов".

В указе отмечается, что Кабинет министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Литовской Республике для обустройства ее государственной границы.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании правительства 28 июля поддержал проект указа президента Украины о предоставлении Литве колючей проволоки для обустройства государственной границы.

Сколько проволоки предлагается предоставить Литве согласно проекту, не сообщалось.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Литва сейчас столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом, взялась срочно укреплять границу, но оказалось, что ей не хватает колючей проволоки. Поэтому Украина решила быстро принять решение о передаче Литве гуманитарной помощи.

В Литве прогнозируют, что до конца года в страну может прибыть 10 000 нелегальных мигрантов.

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