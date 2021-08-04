Политика Сенат США призвал Байдена помочь Украине расследовать смерть Шишова

2021-08-04 20:20

 

Сенатор от демократической партии США Крис Мерфи считает, что Штаты должны предоставить Украине всю необходимую помощь для расследования смерти главы Белорусского Дома Виталия Шишова.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Смерть белорусского активиста Виталия Шишова вызывает тревогу, и США должны предложить Украине любую необходимую помощь в проведении расследования. Лукашенко должен заплатить за то, что он нацелился на своих критиков, особенно на территории других стран", - написал Мерфи.

Напомним, что о пропаже Виталия Шишова стало известно 2 августа. Спустя сутки его нашли повешенным на дереве на границе Киева и Киевской области.

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