Политика "Ни одна нога на территорию Беларуси не ступит!" - Лукашенко приказал закрыть границы Беларуси

2021-08-05 12:23

Александр Лукашенко снова поручил усилить охрану границы Беларуси. Об этом он заявил 5 августа на совещании по вопросам ситуации на границе.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", - заявил Лукашенко.

По его словам, это нужно для того, чтобы сопредельные страны не смогли реализовывать тактику выдворения нелегальных мигрантов через официальные пропускные пункты.

"Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры", - сказал он.

Также Лукашенко обидно оскорбил власти сопредельных стран, которые не допускают мигрантов и возвращают в Беларусь "полуживых людей".

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