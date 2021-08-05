Политика Украина заочно арестовала 13 российских самолетов за рейсы в оккупированный Крым

2021-08-05 18:20

 

Прокуратура АР Крым через суд добилась ареста 13 самолетов российской авиакомпании, которая осуществляла незаконные рейсы в Крым. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

По данным следствия, с 2019 года и по настоящее время, нарушая нормы международного и украинского законодательства, авиаперевозчик незаконно использует 13 пассажирских самолетов Airbus, для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется продажа билетов на/из оккупированного полуострова.

"Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", — пояснили в прокуратуре.

Сейчас правоохранителям известно, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров.

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