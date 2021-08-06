Политика Из-за скандала с Тимановской из Японии высылают двух членов олимпийской сборной Беларуси

2021-08-06 12:05

Из Японии вышлют двух членов олимпийской сборной Беларуси, причастных к попытке вывезти белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую.

Как сообщает Международный олимпийский комитет, аккредитации лишили тренеров Артура Шимака и Юрия Моисевича.

На данный момент Шимак и Моисевич уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК "предоставит им возможность высказаться", отметили в комитете. Затем они должны будут покинуть Токио.

Напомним, в Токио легкоатлетка Кристина Тимановская выступила с критикой решения белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. Бегунья утверждала, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Ей пришлось обратиться за помощью к полиции аэропорта. Спортсменку взяли под охрану. После этого Тимановскую исключили из олимпийской сборной Беларуси. Ее супруг покинул Беларусь, выехав в Украину. Сама легкоатлетка решила улететь в Польшу

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