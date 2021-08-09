Политика В МИД озвучили три блока вопросов, которые будут обсуждать в конце августа Байден и Зеленский

2021-08-09 15:20

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будут обсуждаться три блока вопросов. В частности, политический, экономический и в сфере безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Первое - это политический блок. У нас с Соединенными Штатами с 2008 года – стратегическое партнерство. Безусловно, за это время все изменилось и это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Поэтому это первая задача", - заявил министр.

Он добавил, что вторым блоком вопросов будет безопасность.

"Все понимаем, что это противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, вопрос Крыма, куда и как будем двигаться. Мы будем обсуждать несколько очень конкретных идей, не могу пока ими поделиться. Разговор по этому вопросу был предметный", - заявил Кулеба.

В ходе третьего блока будет обсуждаться вопрос экономики, в частности американские инвестиции в Украину.

"Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике. Особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и американскими финансовыми учреждениями. Готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроком реализации, которые передадим на рассмотрение американской стороне", - добавил Кулеба.

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