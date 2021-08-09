Политика В Офисе президент отреагировали на обвинения Александра Лукашенко

2021-08-09 20:00

Украинское правительство не вмешивается во внутренние дела Беларуси и готово вести диалог с белорусским народом. Однако Украина готова дать отпор в ответ на недружественные действия Минска.

Об этом в понедельник, 9 августа, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире телеканала Украина 24.

Так представитель Офиса президента прокомментировал заявления Александра Лукашенко об Украине.

По его словам, Зеленский считает, что Украина остается верным другом Беларуси и готова поддерживать диалог с белорусским народом напрямую и в политические процессы внутри соседней страны не вмешивается.

«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Лукашенко. А если будут, то это получит немедленный и мощный ответ, как нашего государства, так и международного сообщества», - подчернул Никифиров.

Также по его словам, сейчас власти Украины направляют свои усилия исключительно на обеспечение безопасности на территории страны и возвращение ее суверенитета.

«Заявления Александра Лукашенко украинский президент считает безосновательными», — сказал он.

Пресс-секретарь также заявил, что президент Украины допускает мысль, что соответствующими заявлениями Лукашенко пытается отвести взгляд общества от драматических событий, которые сегодня происходят на территории Беларуси.

«Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости им пойти», - подытожил Никифиров.