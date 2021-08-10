Политика Годовщина выборов Лукашенко: Евросоюз одобрил расширение пакета санкций против Беларуси

2021-08-10 10:03

Евросоюз одобрил расширение пакета санкций против Беларуси. Об этом заявила внешнеполитическая служба ЕС на своей странице в Twitter.

"ЕС действует в унисон с США, Канадой и Великобританией, поддерживая народ Беларуси. Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, в Беларуси не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы", - указано в заявлении.

Напомним, накануне, в годовщину президентских выборов в Беларуси, после которых в стране начались массовые протесты, в Лондоне, Вашингтоне и Оттаве объявили о введении новых санкциий в отношении Минска.