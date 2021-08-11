Политика В ОП назвали главную тему переговоров с Меркель

2021-08-11 19:20

 

Немецкий канцлер посетит Киев перед Днем независимости Украины и проведет встречу с Зеленским.

Президент Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа намерен обсудить вопрос выполнения обязательств, которые Берлин взял на себя в рамках соглашения с США по Северному потоку-2. Об этом в среду, 11 августа, сообщил прес-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Ангела Мергель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска Северного потока-2 попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал он.

Также стороны обязательно обсудят темы, связанные с безопасностью на Донбассе. В частности, будут говорить и о том, как можно реанимировать мирные переговоры, развивать двусторонние отношения.

"Визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины ни слова, и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить", - отметил Никифоров.

При этом он добавил, что пока не известно, примет ли Меркель участие в Крымской платформе.

"Конечно, приглашаем ее посетить Крымскую платформу, остаться на 23 августа. Останется ли она или нет, станет известно в ближайшее время. Если не останется, я на 99% уверен, что сможете ее спросить саму 22 августа", - сказал Никифоров.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минздраве назвали области, где растет заболеваемость COVID-19

2021-08-11 20:20

Миллионы украинцев получат доплату 400 грн: кому предназначены деньги

2021-08-10 18:40

На День Независимости парашютисты покажут украинцам небесный гопак

2021-08-10 18:00

Названа популярная схема обмана покупателей в супермаркетах

2021-08-10 17:00

Еще новости в разделе "Политика"

В ОП назвали главную тему переговоров с Меркель

2021-08-11 19:20

Исследование Центра Разумкова показало, что Зеленскому не доверяют уже 61% украинцев

2021-08-11 12:04

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко

2021-08-10 19:00

США наблюдают за агрессией против Украины в Черном море, - Госдеп

2021-08-10 16:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В ОП назвали главную тему переговоров с Меркель 2021-08-11 19:20
Исследование Центра Разумкова показало, что Зеленскому не доверяют уже 61% украинцев 2021-08-11 12:04
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко 2021-08-10 19:00
США наблюдают за агрессией против Украины в Черном море, - Госдеп 2021-08-10 16:40