Политика В ОП назвали главную тему переговоров с Меркель

2021-08-11 19:20

Немецкий канцлер посетит Киев перед Днем независимости Украины и проведет встречу с Зеленским.

Президент Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 22 августа намерен обсудить вопрос выполнения обязательств, которые Берлин взял на себя в рамках соглашения с США по Северному потоку-2. Об этом в среду, 11 августа, сообщил прес-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Ангела Мергель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска Северного потока-2 попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал он.

Также стороны обязательно обсудят темы, связанные с безопасностью на Донбассе. В частности, будут говорить и о том, как можно реанимировать мирные переговоры, развивать двусторонние отношения.

"Визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины ни слова, и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие вопросы безопасности в Европе не решить", - отметил Никифоров.

При этом он добавил, что пока не известно, примет ли Меркель участие в Крымской платформе.

"Конечно, приглашаем ее посетить Крымскую платформу, остаться на 23 августа. Останется ли она или нет, станет известно в ближайшее время. Если не останется, я на 99% уверен, что сможете ее спросить саму 22 августа", - сказал Никифоров.