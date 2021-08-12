Политика В МИД рассказали, что нужно делать при выезде из Украины

2021-08-12 17:00

Бывают случаи, когда из-за незнания правил, путешественники попадают в неприятные ситуации.

Страны мира постепенно смягчают условия въезда, чтобы привлечь туристов. Но бывают случаи, когда из-за незнания правил, путешественники попадают в неприятные ситуации.

В МИД Украины рассказали, что нужно делать при выезде из страны. Так, в некоторых странах при пересечении границы у вас попросят сертификат ПЦР-теста. Он должен быть выдан лабораторией, которая зарегистрирована в Украине в соответствии с действующим законодательством.

Документ должен содержать: печать заведения, подпись врача или QR-код, перевод на иностранный язык, обычно английский.

На сайте Центра общественного здоровья Украины можно ознакомиться с перечнем верифицированных Минздравом лабораторий Украины.

Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в страны можно найти на сайте МИД Украины.

Напомним, Израиль обновил список стран в соответствии с распространением коронавируса. Наша страна попала в "оранжевый" список.

Также From-UA.com сообщал о том, что с 4 мая Израиль запретил украинцам въезжать территорию страны из-за пандемии коронавируса. Также были отменены специальные разрешения для въезда в страну до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы Израиля.