Политика В ЕС пояснили, чего ждать, если радикальное движение "Талибан" полностью захватит Афганистан

2021-08-13 15:47

Евросоюз и Германия прекратят финансовую поддержку Афганистана, если страна перейдет под контроль радикального движения "Талибан", сообщает Deutsche Welle.

Глава МИД Германии Хайко Маас напомнил, что Берлин ежегодно дает правительству в Кабуле 430 млн евро.

"Мы не дадим больше ни цента, если талибы полностью захватят Афганистан, введут там законы шариата, и страна станет халифатом", – сказал он.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель также пригрозил талибам отказом от финансовой поддержки Афганистана, если в стране не наступит "мирное и инклюзивное урегулирование и уважение основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и меньшинства".

Также боевикам грозят изоляцией, непризнанием странами Запада и отсутствием международной поддержки.

"Мы призываем Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с "Талибаном" с единой точки зрения", – сказал координатор внешней политики ЕС.

Также состоялся разговор по Афганистану госсекретаря Энтони Блинкена с главами МИД Германии, Канады и генсеком НАТО.

Вашингтон намерен сократить присутствие своих граждан в афганской столице из-за угрозы нападения талибов.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана и сотрудничеству с союзниками", – сказал Блинкен.

Блинкен, Маас и Йенс Столтенберг считают, что необходимо принять меры по пресечению насилия дипломатическим путем.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта", – заявили в Госдепе.