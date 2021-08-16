Политика Талибы освободили заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи

2021-08-16 14:00

Боевики радикального движения "Талибан" начали освобождать заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьме Пул-э-Чархи в Кабуле.

Как сообщает Asia News, талибы вошли на территорию тюрьмы, взяли ее под свой контроль и начали освобождать заключенных. Они массово выходят на свободу в приподнятом настроении.

Видеороликами с заключенными активно делятся в соцсетях.

Напомним, вчера талибы без боя захватили ключевой город на востоке Афганистана – Джелалабад. За день до этого исламисты взяли под контроль четвертый по величине и хорошо защищенный город на севере Афганистана – Мазари-Шариф.

Правительство Афганистана и боевики радикального движения “Талибан” договорились о мирной передаче власти в стране. Талибы не будут силой захватывать власть в Кабуле.

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Политика

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