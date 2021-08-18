Политика Вашингтон заморозил госрезервы Афганистана в банках США - Талибан потерял 9,4 млрд долларов

2021-08-18 11:20

Правительство США заморозило государственные резервы Афганистана в американских банках, сообщает The Washington Post.

По данным издания, на такой шаг в Белом доме пошли еще 15 августа, когда боевики "Талибана" вошли в Кабул. Решение заблокировать счета афганского правительства было принято министром финансов США Джанет Йеллен после переговоров с американским Госдепом.

В WP, со ссылкой на данные Международного валютного фонда, уточнили, что валовые резервы нацбанка Афганистана на конец апреля составляли 9,4 миллиарда долларов.

Кроме того, официальный Вашингтон допускает введение санкций против "Талибана", заявил советник президента США Джейк Салливан в ходе брифинга.

По его словам, сейчас администрация Джо Байдена работает над вариантами решения этого вопроса.